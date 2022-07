La serie, ambientata nella Madrid dal 1913 al 1916, racconta la storia delle sei sorelle Silva: Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca e Elisa, le quali, dopo la morte del padre, dovranno lottare duramente per tenere unita la famiglia e mantenere la loro posizione nella scala sociale, in un’epoca prettamente maschilista in cui le donne sono sottomesse al volere degli uomini. Alle vicende delle sorelle Silva, si affiancano quelle dei loro dipendenti e delle famiglie. Segui le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Sei Sorelle, la puntata di oggi 13 Luglio

Non fidandosi di Salvador, Don Ricardo corrompe un operaio per avere informazioni su ciò che accade

all’interno della fabbrica. Germán dichiara il suo amore ad Adela informandola che lascerà la moglie. Francisca incontra il maestro Tabuyo per l’audizione.