La serie, ambientata nella Madrid dal 1913 al 1916, racconta la storia delle sei sorelle Silva: Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca e Elisa, le quali, dopo la morte del padre, dovranno lottare duramente per tenere unita la famiglia e mantenere la loro posizione nella scala sociale, in un’epoca prettamente maschilista in cui le donne sono sottomesse al volere degli uomini. Alle vicende delle sorelle Silva, si affiancano quelle dei loro dipendenti e delle famiglie.

Anticipazioni Sei Sorelle, la puntata di oggi 24 Giugno

«Una situazione complicata» Ignara della relazione clandestina di Rodolfo, Blanca cerca di avvicinare Victoria a suo cognato Cristobal. Per vendicarsi di Elisa, che continua ad approfittare dei suoi sentimenti, Carlitos chiede a Sofia di diventare la sua fidanzata.