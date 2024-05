Anticipazioni Tempesta D’Amore, la puntata di oggi 10 Maggio

di Redazione ZON

Anticipazioni Tempesta d’Amore: una nuova e sorprendente puntata di Tempesta d’Amore sta per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata del 10 Maggio

Vanessa, sconvolta, ha visto Carolin e Leon che si baciavano. Gerry, intanto, si riconcili con Shirin, anche se non è d’accordo che lei accetti soldi da Markus. Alexandra, invece, è coinvolta nel falso in bilancio tanto

quanto Markus, ma Kruger non riesce a trovare delle prove. André ha un ripensamento, non vuole più lasciar partire Josie, ma Robert lo fa ragionare e alla fine lo chef acconsente ad anticipare la data

del suo esame. L’Ambasciatore del Bagundri, infine, visita il Fürstenhof per sincerarsi se sia

una struttura in grado di ospitare il suo Presidente.

