Anticipazioni Tempesta d’Amore, la puntata di oggi 2 Maggio

Anticipazioni Tempesta d’Amore. Tempesta d’amore è una soap opera tedesca creata da Bea Schimdt. Marlene e Konstantin Riedmüller sono partiti per Firenze, protagonisti sono ora Pauline Jentzsch e Leonard Stahl, lei pasticciera e, come si scoprirà, discendente dei nobili proprietari del Fürstenhof, prima della famiglia Saalfeld, lui invece figlio di Friedrich Stahl, che ha acquistato l’hotel per amore di Charlotte, ed è anche il padre biologico di Martin. Ecco cosa è successo nelle scorse anticipazioni.

Le Anticipazioni Tempesta d’Amore di oggi 2 Maggio

Hannes invita Maja a fare una gita in montagna e a passare la notte in una baita. Durante il tragitto

decidono di entrare nella grotta Erlstein e all’improvviso sentono una scossa di terremoto. Parte della grotta cede e i due si ritrovano intrappolati dentro.