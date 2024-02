Anticipazioni Tempesta D’Amore, la puntata di oggi 20 Febbraio

di Redazione ZON

Anticipazioni Tempesta d’Amore: una nuova e sorprendente puntata di Tempesta d’Amore sta per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata del 20 Febbraio

Paul riesce a salvare il lavoro di Henning, ma ora a rischiare il posto è lui. Intanto, durante una degustazione di vini, Josie beve più del dovuto e ciò crea un certo imbarazzo. Per salvare il lavoro di Paul, Christof accetta invece le dimissioni di Erik. Nonostante l’offerta di Werner di un buon accordo, Erik reagisce in modo esagerato e affronta Christof. André, intanto, è anche preoccupato per le misure di Alexandra e spera di ottenere informazioni da Helene.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Deborah Müller-Filmografia

2010: Anafora

2011: Quasi negativo (lungometraggio)

2014: White-Blue Tales (serie TV)

2015: SOKO Monaco di Baviera (serie TV)

2015: I poliziotti di Rosenheim (serie TV)

2015: Tempesta d’amore (serie TV)

2016: Country Crime – resa dei conti finale

2016: Hubert e Staller (serie TV)

2018: I soccorritori di montagna (serie TV)

2018: Terra X – Albrecht Dürer Superstar

2019: I poliziotti di Rosenheim (serie TV)

2019: Non sei serio! (commedia)

2020-2022: Tempesta d’amore (serie TV)

2022: file numero XY … irrisolto

