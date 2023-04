Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata di oggi, 21 aprile

di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Tempesta d’Amore sta per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50 . Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata del 21 aprile

Heinrich vuole cercare di convincere Shirin a lasciare Henning. Christof vuole che Werner ceda mezzo milione al dottor Kalemberg per farsi dare il video che comprometterebbe Ariane per sempre. Werner, che non ha quei soldi, si rivolge a Robert. Constanze, inavvertitamente, calpita gli occhiali che sono caduti a Josie nel bosco. Paul gliene procura un paio nuovi. Yvonne, nel tentativo di sedurre Christof, gli mette del gin in un cocktail che doveva essere analcolico e lui, quando se ne accorge, la licenzia. Più tardi Yvonne, che ha sentito una telefonata compromettente tra Christof e Werner, si offre di aiutarli in cambio di riavere il suo posto di lavoro.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Deborah Müller-Filmografia

2010: Anafora

2011: Quasi negativo (lungometraggio)

2014: White-Blue Tales (serie TV)

2015: SOKO Monaco di Baviera (serie TV)

2015: I poliziotti di Rosenheim (serie TV)

2015: Tempesta d’amore (serie TV)

2016: Country Crime – resa dei conti finale

2016: Hubert e Staller (serie TV)

2018: I soccorritori di montagna (serie TV)

2018: Terra X – Albrecht Dürer Superstar

2019: I poliziotti di Rosenheim (serie TV)

2019: Non sei serio! (commedia)

2020-2022: Tempesta d’amore (serie TV)

2022: file numero XY … irrisolto

Teatro