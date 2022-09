Anticipazioni Tempesta d’Amore, la puntata di oggi 22 Settembre

Anticipazioni Tempesta d’Amore. Dopo essere stati protagonisti indiscussi, Franzi e Tim lasciano la Germania per vivere il loro sogno d’amore a Londra. Il centro della scena della diciasettesima stagione in onda su Rete 4 viene occupato da Maja von Thalheim e Florian Vogt. I nuovi protagonisti vivranno una storia d’amore apparentemente perfetta cercando di far trionfare i loro sentimenti tra mille peripezie.

Le Anticipazioni Tempesta d’Amore di oggi 22 Settembre

Florian continua a riflettere sulla proposta di Tom anche se accettare vorrebbe dire trasferirsi a Seattle, negli Stati Uniti. Il giovane in realtà vorrebbe andare ma non sa se Maja lo seguirebbe e ha anche paura di dirlo di Erik (Sven Waasner).