Anticipazioni Tempesta D’Amore, la puntata di oggi 24 Aprile

di Redazione ZON

Anticipazioni Tempesta d’Amore: una nuova e sorprendente puntata di Tempesta d’Amore sta per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata del 24 Aprile

Christof legge per caso i voti nuziali che Alexandra ha scritto per Markus e si convince che lei sia sinceramente innamorata di lui. La donna, in realtà, li ha scritti pensando a Christof. Intanto, André trova Valentina alla fermata dell’autobus, se n’è andata di casa e sta per partire per Monaco. La porta al Liebling e la fa ragionare, la ragazza torna cosi da Robert e gli chiede scusa per tutto, Alexandra e Markus, invece, brindano per il compleanno di lui. Markus vorrebbe fare l’amore, ma la donna non se la sente e gli confessa che tra loro non funziona più.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Deborah Müller-Filmografia

2010: Anafora

2011: Quasi negativo (lungometraggio)

2014: White-Blue Tales (serie TV)

2015: SOKO Monaco di Baviera (serie TV)

2015: I poliziotti di Rosenheim (serie TV)

2015: Tempesta d’amore (serie TV)

2016: Country Crime – resa dei conti finale

2016: Hubert e Staller (serie TV)

2018: I soccorritori di montagna (serie TV)

2018: Terra X – Albrecht Dürer Superstar

2019: I poliziotti di Rosenheim (serie TV)

2019: Non sei serio! (commedia)

2020-2022: Tempesta d’amore (serie TV)

2022: file numero XY … irrisolto

Teatro