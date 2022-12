Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata di oggi, 27 dicembre

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Tempesta d’Amore sta per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50 . Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata del 27 dicembre

Werner litigare ancora con Ariane, accusandola di avere organizzato il falso rapimento di Robert e di essere una criminale. La donna, a sua volta, gli ricorda che lui le aveva fatto credere di essere molto ammalata e di stare per morire. Robert si chiede se non sia il caso che il padre lasci l’appartamento per il trasferirsi altrove. Maja, intanto, ha dimenticato il libro di fiabe che le ha regalato Josie sul bancone del bar. Josie lo ritrova e vorrebbe spedirglielo, ma dalle sue pagine salta fuori una vecchia fotografia. Vi è ritratto un uomo vestito da diavolo. È Erik, il padre di Josie.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Deborah Müller-Filmografia

2010: Anafora

2011: Quasi negativo (lungometraggio)

2014: White-Blue Tales (serie TV)

2015: SOKO Monaco di Baviera (serie TV)

2015: I poliziotti di Rosenheim (serie TV)

2015: Tempesta d’amore (serie TV)

2016: Country Crime – resa dei conti finale

2016: Hubert e Staller (serie TV)

2018: I soccorritori di montagna (serie TV)

2018: Terra X – Albrecht Dürer Superstar

2019: I poliziotti di Rosenheim (serie TV)

2019: Non sei serio! (commedia)

2020-2022: Tempesta d’amore (serie TV)

2022: file numero XY … irrisolto

Teatro