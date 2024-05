Anticipazioni Tempesta D’Amore, la puntata di oggi 29 Maggio

di Redazione ZON

Anticipazioni Tempesta d’Amore: una nuova e sorprendente puntata di Tempesta d’Amore sta per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata del 29 Maggio

Valentina (Ayiln Ruvanyar 27 anni) si occupa di una paziente anziana e rischia di farsi coinvolgere un po’ troppo. Erik adotta ufficialmente Josie e le insegna il gioco di prestigio che faceva sua nonna Gerda, che si tramanda di generazione in generazione. Noah, intanto, torna in hotel e va con la madre a trovare Eleni, che inaspettatamente muove un dito. Le speranze dei familiari, però, sono destinate a infrangersi quando

Michael comunica loro che si è trattato solo di un riflesso nervoso e che Eleni è caduta in un coma ancora più profondo.

