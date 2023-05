Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata di oggi, 5 maggio

di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Tempesta d’Amore sta per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50 . Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata del 5 maggio

Paul decide di invitare Josie e Gerry a un’uscita a quattro in birreria con lui e Constanze. La serata sembra procedere bene, ma a un certo punto Paul esce per una telefonata di lavoro e Constanze propone ai due piccioncini il gioco della bottiglia. Tocca a Gerry, sceglie verità e Constanze gli chiede quando si è innamorato di Josie e, sopratutto, cosa lo ha fatto innamorare. Ovviamente il ragazzo è in imbarazzo e non sa cosa rispondere, ma soprattutto è Josie che teme la reazione di Paul.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Deborah Müller-Filmografia

2010: Anafora

2011: Quasi negativo (lungometraggio)

2014: White-Blue Tales (serie TV)

2015: SOKO Monaco di Baviera (serie TV)

2015: I poliziotti di Rosenheim (serie TV)

2015: Tempesta d’amore (serie TV)

2016: Country Crime – resa dei conti finale

2016: Hubert e Staller (serie TV)

2018: I soccorritori di montagna (serie TV)

2018: Terra X – Albrecht Dürer Superstar

2019: I poliziotti di Rosenheim (serie TV)

2019: Non sei serio! (commedia)

2020-2022: Tempesta d’amore (serie TV)

2022: file numero XY … irrisolto

Teatro