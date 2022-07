Zuleyha. Istanbul, anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui le Anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Terra Amara, la puntata di oggi 22 luglio

Yilmaz è stato riconsegnato alla giustizia e Hunkar dona a Gaffur una grossa somma di denaro per averle salvato la vita. Gulten si convince che i soldi siano la ricompensa per aver ucciso il suo amato. In preda

alla collera, si scaglia contro il fratello, il quale reagisce schiaffeggiandola.