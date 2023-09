di Redazione ZON

Quando parliamo di Terra Amara dobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui le Anticipazioni di Terra Amara su Zon.it.

Anticipazioni Terra Amara, la puntata di oggi 26 settembre

Gaffur, dopo aver ricevuto la lettera dal centro dell’impiego, vorrebbe partire per la Germania il più in fretta possibile. Fadik, invece, teme che Sevda voglia sbarazzarsi di lei e di Rasit, per cui la partenza di Gaffur la preoccupa parecchio. Nel mentre Gaffur e Saniye informano Demir, che vive la loro scelta come un affronto alla sua benevolenza. Sevda lo aiuta a ragionare e, al momento della partenza di Gaffur, Demir gli riconosce gli sforzi e il lavoro di tanti anni.

Hilal Altınbilek: chi è Zuleyha di Terra Amara

Hilal Altınbilek (Smirne, 11 febbraio 1991) è un’attrice e modella turca di origini croate da parte di madre e kosovare da parte di padre, nota per aver interpretato il ruolo di Züleyha Altun Yaman nella serie Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova).

Filmografia

Cinema

Çocuklar Sana Emanet, regia di Cagan Irmak (2018)

Televisione