di Redazione ZON

“The family” ruota attorno ad Aslan, un giovane uomo che fa parte della potente famiglia Soykan, a capo di una delle principali cosche criminali di Istanbul. La serie va in onda su Canale 5 alle 14 e 45. Segui le Anticipazioni di The Family su Zon.it.

Anticipazioni The Family, la puntata di oggi 23 agosto

La famiglia Soykan è in ospedale in seguito all’esplosione della bomba posizionata sull’auto. Aysel è in terapia intensiva e rischia di perdere il bambino. Aslan e Cihan cercano di vendicarsi su Ilyas sfruttando un infiltrato nel suo quartiere, ma trovano solo Gokhan e lo uccidono. Devin scopre di essere incinta. Ilyas manda un ultimatum a Hulya.

Chi è Aslan?

Tormentato da un passato difficile, la sua vita è però destinata a cambiare dopo l’incontro con Devin, una brillante psicologa che incarna il suo opposto. Se l’uomo appare cupo e misterioso, lei è più solare. Ma anche lei ha un pesante fardello alle spalle… La forte passione che nasce subito tra i due viene ostacolata dal nucleo familiare di lui, che però farà di tutto per difendere e portare avanti il proprio amore, superando diverse avversità nel corso delle puntate.

A interpretare Aslan è un volto molto noto, ovvero Kivanc Tatlitug, già amato dal pubblico per i suoi ruoli in fiction come “La ragazza e l’ufficiale” e “Brave and Beautiful“.