di Redazione ZON

“The family” ruota attorno ad Aslan, un giovane uomo che fa parte della potente famiglia Soykan, a capo di una delle principali cosche criminali di Istanbul. La serie va in onda su Canale 5 alle 14 e 45. Segui le Anticipazioni di The Family su Zon.it.

Anticipazioni The Family, la puntata di oggi 25 luglio

Devin s’incontra segretamente con Cihan poiché vuole capire se Aslan sia realmente capace di uccidere. Lei, però, non ottiene una risposta chiara, anzi: viene avvertita del fascino pericoloso che ha la potente famiglia Soykan. Intanto, il protagonista intercetta Atilla, il quale tuttavia nega con forza di essere il responsabile dell’attacco ad Ekrem. Quest’ultimo, invece, sta entrando a conoscenza della dipendenza di Yagmur.

Chi è Aslan?

Tormentato da un passato difficile, la sua vita è però destinata a cambiare dopo l’incontro con Devin, una brillante psicologa che incarna il suo opposto. Se l’uomo appare cupo e misterioso, lei è più solare. Ma anche lei ha un pesante fardello alle spalle… La forte passione che nasce subito tra i due viene ostacolata dal nucleo familiare di lui, che però farà di tutto per difendere e portare avanti il proprio amore, superando diverse avversità nel corso delle puntate.

A interpretare Aslan è un volto molto noto, ovvero Kivanc Tatlitug, già amato dal pubblico per i suoi ruoli in fiction come “La ragazza e l’ufficiale” e “Brave and Beautiful“