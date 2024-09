di Redazione ZON

“The family” ruota attorno ad Aslan, un giovane uomo che fa parte della potente famiglia Soykan, a capo di una delle principali cosche criminali di Istanbul. La serie va in onda su Canale 5 alle 14 e 45. Segui le Anticipazioni di The Family su Zon.it.

Anticipazioni The Family, la puntata di oggi 30 settembre

Aslan e Devin affrontano problemi familiari durante un pranzo di compleanno, cercando di risolvere vecchie tensioni

Chi è Aslan?

La storia ruota attorno ad Aslan Soykan, interpretato dal celebre attore turco Kıvanç Tatlıtuğ, noto per altre serie di successo come Brave and Beautiful. Aslan è il capo di una potente famiglia criminale di Istanbul, legato profondamente alle radici del crimine organizzato, ma con un’anima tormentata e un carattere complesso. La sua vita subisce un cambiamento radicale quando incontra Devin Aydin, una brillante psicologa interpretata da Serenay Sarıkaya. L’incontro tra i due dà vita a una storia d’amore travolgente, ma tutt’altro che semplice. Devin, con il suo spirito determinato e indipendente, si trova presto coinvolta nelle dinamiche oscure e pericolose della famiglia Soykan, cercando al contempo di mantenere la propria integrità morale.

La serie

La serie esplora temi come la lealtà familiare, il potere, e il conflitto tra il bene e il male, mettendo in evidenza il peso delle decisioni personali e le conseguenze che queste hanno sulle relazioni umane. The Family non è solo un racconto d’amore e dramma, ma anche una riflessione sulle dinamiche di potere e sulla difficoltà di conciliare una vita “normale” con il mondo del crimine. Aslan, infatti, è costantemente diviso tra il desiderio di proteggere la sua famiglia e la necessità di mantenere il controllo sul suo impero criminale.