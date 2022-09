L’avvincente storia di due donne vissute in due epoche diverse: Julia, una donna di 30 anni nella Spagna di oggi, e sua nonna Carmen, che sbarca nella Guinea Equatoriale del 1950, allora una colonia spagnola. Entrambe lotteranno per prendere il controllo del proprio destino. Segui le Anticipazioni della soap di un altro domani su Zon.it.

Anticipazioni Un altro domani: la puntata di oggi 9 Settembre

Il rapporto tra Carmen e Kiros è in crisi e il ragazzo, che si sente usato, sfoga la sua rabbia sul lavoro.

Nel frattempo, Ventura mette alle strette Francisco ricordandogli il suo debito. Julia cerca invano di entrare in contatto con Sergio per condividere con lui la gravidanza.