Anticipazioni Una Vita: la soap opera è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato a Madrid. Segui Le nostre anticipazioni di Una Vita su Zon.it.

Anticipazioni Una Vita: la puntata di oggi, 18 ottobre

Lolita appena dimessa dall’ospedale, inizia a fare tante domande a Fidel e Ramon ma non ottiene alcuna risposta. Intanto, Genoveva (Clara Garrido) cerca di convincere Marcelo a restare con lei, ma il maggiordomo non vuole sentire ragioni e sembra davvero determinato a voler lasciare Acacias subito dopo il funerale di Aurelio. Dori ha forti capogiri e Felipe è in pensiero per lei.

Anticipazioni Una vita: Clara Garrido- Filmografia

Televisione

Dieciséis, regia di Carlos Montero – film TV (2011)

Il Principe – Un amore impossibile (El Príncipe) – serie TV (2014)

La zona – serie TV (2017)

Matadero – serie TV (2019)

Una vita (Acacias 38) – soap opera, 522 episodi (2019-2021)

Heridas – serie TV, 3 episodi (2022)

Cortometraggi

Proyecto Kuleshov (2014)

Problemas del primer mundo, regia di Felipe Garrido Archanco (2016)

Teatro