Anticipazioni Una Vita. La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato a Madrid.

Anticipazioni Una Vita: la puntata di oggi 21 Luglio

Guillermo si prepara per il suo appuntamento con Azucena, ma la ragazza è obbligata da Rosina e Hortensia a uscire con un altolocato pretendente. Felipe si sente male in piena notte e Dori ne annota le reazioni in un misterioso quaderno.