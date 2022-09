Anticipazioni Una Vita. La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato a Madrid. Segui Le nostre anticipazioni di Una Vita su Zon.it.

Anticipazioni Una Vita: la puntata di oggi 26 Settembre

Tramite delle foto, Aurelio (Carlos de Au-stria) ricatta Gaztelu per i suoi amori omosessuali, obbligandolo a sostenerlo sul suo quotidiano. David propone senza successo al giornalista di vendicarsi rivelando gli altarini di Quesada. Ignacio, rimasto solo in casa, dà appuntamento all’amante per l’indomani. Intanto, in quartiere arriva Jeronimo, il padre di Angel, che affronta sgarbatamente le sorelle Rubio, in difesa delle quali interviene Pascual.