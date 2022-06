Anticipazioni Una Vita. La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato a Madrid.

Anticipazioni Una Vita: la puntata di oggi 9 Giugno

Marcelo assume una cuoca per casa Quesada: si chiama Luzdivina. Felipe prepara il discorso per l’inaugurazione della piazza in onore di Antonito e lo legge a Ramon, che però non reagisce bene.