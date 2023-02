Anticipazioni Uomini e Donne: la puntata del 15 febbraio

Oggi, 15 febbraio 2023, alle 14:45 andrà in onda Uomini e Donne, il famoso programma di Maria De Filippi. Scopriamo, insieme, che cosa ci suggerisco le anticipazioni.

Anticipazioni Uomini e Donne: l’esterna di Lavina e Alessio Corvino

Durante la puntata di oggi verrà mandata in onda l’esterna della tronista Lavina Mauro e di Alessio Corvino. Stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Lavinia ha portato in esterna Alessio Corvino e si sono baciati. Tra i due, finalmente, sembra essere tornato il sereno: non hanno litigato e il corteggiatore casertano ha persino portato un regalo alla bella tronista romana. I due, alla fine, hanno ballato insieme.

Anticipazioni Uomini e Donne 13 febbraio: Federico ha deciso di andare da Carola

Federico Nicotera, l’ingegnere aereospaziale conteso da Alice e da Carola si trova, invece, in una situazione poco serena. Venerdì scorso abbiamo assistito ad una reazione molto forte da parte di Carola che, sentendosi messa da parte da Nicotera, ha deciso di abbandonare il programma. Oggi Federico sarà presente in studio e dichiarerà apertamente di voler raggiungere Carola. La ragazza accetterà le sue scuse? Tornerà oppure il suo è un addio definitivo al programma?

Il trono di Nicole

Nicole, nel frattempo, ha portato in esterna due corteggiatori mentre ha deciso di mandare via un ragazzo di nome Rocco.