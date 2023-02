Anticipazioni Uomini e Donne: la puntata del 24 febbraio

di Tiara Operno

Andrà in onda questo pomeriggio una nuova puntata del dating show più famoso della storia della televisione italiana. Diamo quindi uno sguardo alle anticipazioni di Uomini e Donne, in onda come sempre alle 14:45 su Canale5.

Oltre che su Canale5, è possibile seguire Uomini e Donne in streaming su Mediaset Infinity sempre alle 14:45. Invece, su La5 andrà in onda la replica sulla puntata alle 19:50.

TRONO OVER

Per quanto riguarda il trono over, le anticipazioni di Uomini e Donne riportano che, questa volta, l’attenzione sarà diretta verso Riccardo Guarnieri, ancora in cerca di una compagna dopo la fine della sua frequentazione con Gloria. Chiuso questo capitolo, l’interesse di Guarnieri si indirizzerà verso Cristina, con cui invece si era frequentato Armando. Nonostante le molte insistenze, la donna continuerà a dire di no a Riccardo, a cui non resta altro da fare se non lasciar perdere.

TRONO CLASSICO

Invece, sempre secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e Donne, li protagonista di questa nuova puntata sarà il triangolo formato da Federico, Carola e Alice. Carola si dichiarerà a Federico con una lettera scritta di suo pugno, con cui riuscirà a confessare tutta la sincerità dei suoi sentimenti al tronista. D’altro canto, Alice si è sempre più rassegnata al fatto che non sarà lei la scelta di Federico.