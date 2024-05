Assegno per il nucleo familiare: la novità sugli importi

di Rita Milione

L’Inps comunica le novità relative all’Assegno per il nucleo familiare, una misura rivolta a quelle famiglie che non hanno figli a carico. L’importo infatti è stato aggiornato tenendo conto dell’inflazione registrata nel 2023, così come i requisiti di reddito. Come ogni anno, a partire da luglio 2024 aumenterà l’importo e cresceranno anche le soglie di reddito per poter ottenere l’assegno.

Dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025, i requisiti e gli importi cambieranno. Come è noto, per questa misura sia le soglie di reddito che l’entità del pagamento dipendono dalla categoria in cui rientra la famiglia. Ci sono diverse categorie: ad esempio, quei nuclei in cui una persona sola vive con un fratello, una sorella o un nipote. Oppure le coppie o le perone singole che vivono con altri parenti. Inoltre, l’importo aumenta se una o più persone sono inabili al lavoro.

L’elenco completo è disponibile in un allegato alla circolare Inps in questione. Per fare alcuni esempi, per i nuclei familiari di due persone senza figli in cui non ci sono persone inabili al lavoro, l’importo dell’assegno diventa di 46,48 euro al mese se il reddito familiare è al di sotto dei 16.212,12 euro all’anno. La somma più bassa (10,33 euro al mese) spetta alle coppie con un reddito tra i 24.316,41 e i 28.366,98 euro all’anno. Ma se il nucleo familiare è più numeroso (ad esempio con fratelli, sorelle o nipoti) anche l’assegno cresce.