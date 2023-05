Atena Lucana, scontro tra auto: tre i feriti

di Rita Milione

Attimi di paura questo pomeriggio sulla Strada Statale 19 al confine tra Atena Lucana e Sala Consilina, dove – come riporta il quotidiano La Città -, per cause ancora in corso di accertamento, tre auto si sono scontrate.

Immediato l’arrivo sul posto dei sanitari del 118 che hanno trasportato velocemente i conducenti dei tre veicoli presso l’ospedale di Polla.