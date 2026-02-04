Il Cav. Attilio De Lisa iscritto all’ANMIG

De Lisa ha espresso un caloroso saluto e la propria stima al Presidente Nazionale dell’ANMIG, Comm. prof. Claudio Betti, incontrato a Salerno in occasione del XXXII Congresso Nazionale dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, dove Betti era presente in veste di Presidente Nazionale delle Associazioni Combattentistiche.

Impegno associativo e memoria storica

Originario di San Rufo (Diocesi di Teggiano-Policastro) e residente a Sanza, nel Vallo di Diano, Attilio De Lisa è una figura nota per il suo impegno nelle associazioni storiche e patriottiche del territorio.

È attualmente Presidente della Sezione ANCR di Sanza (Federazione di Salerno), incarico per il quale è stato confermato al Congresso sezionale-provinciale per il mandato 2025-2029, rappresentando 145 soci tesserati tra Vallo di Diano e Basso Cilento.

Dal 2022 è inoltre Discendente di Cavaliere di Vittorio Veneto e membro dell’Istituto Nazionale della Legione d’Onore dei Cavalieri di Vittorio Veneto con sede a Roma, con propria bandiera tricolore rappresentativa per la partecipazione e l’organizzazione di manifestazioni istituzionali.

Profilo professionale

Parallelamente all’attività associativa, il Cav. De Lisa è un professionista sanitario dell’ASL Salerno in servizio presso il Presidio Ospedaliero dell’Immacolata di Sapri.

Attualmente opera presso la Direzione Sanitaria, nell’Ufficio Valutazione e Performance. In precedenza è stato responsabile della gestione del Poliambulatorio del reparto di Medicina Interna e, dal 2013 al 2018, referente presso la Direzione Sanitaria per il Governo delle Agende, le Liste di Attesa, il Back-Office Cup-Ticket e l’ALPI.

Infermiere Professionista Funzionario con formazione manageriale, ha conseguito nel 2008 un Master Universitario di I Livello in Management nelle Organizzazioni Sanitarie per Direttore del Servizio Infermieristico e Coordinatore delle Professioni Sanitarie.

È iscritto alla CISL FP Salerno dal 2003 e all’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Salerno dal 1995.

Con l’adesione all’ANMIG, Attilio De Lisa rafforza il proprio impegno nel campo della memoria storica e del sostegno ai valori patriottici, proseguendo un percorso associativo che lo vede da anni protagonista attivo nel Vallo di Diano.