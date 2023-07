Barbara d’Urso lascia “Pomeriggio 5”

di Riccardo Manfredelli

Hanno in comune le origini partenopee e il fatto che entrambe, nella prossima stagione televisiva, lasceranno i programmi che hanno tenuto a battesimo e fatto crescere sulle rispettive reti. Ora tra le due si profila una sorta di avvicendamento perchè, a leggere un’esclusiva lanciata da DavideMaggio.it, sarà proprio Myrta Merlino a prendere il posto di Barbara d’Urso alla conduzione della prossima stagione di “Pomeriggio 5”, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset.

Per Merlino, anche autrice del podcast Tienimi la Mano in cui raccoglie la testimonianza della senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta agli orrori dell’Olocausto, si tratterebbe di un cambio di fascia: dalla mattina, su La7 ha condotto per 12 anni “L’Aria che Tira”, al pomeriggio, in cui si scontrerà con la Vita in Diretta di Alberto Matano che più volte, negli ultimi tempi, ha avuto la meglio sul competitor.

Cosa farà Barbara d’Urso rimasta orfana anche del suo ultimo programma? Nel comunicato stampa in cui ufficializzava la notizia, Mediaset specifica che la decisione di non affidarle più “Pomeriggio 5” è stata presa di concerto con la diretta interessata. Il contratto di Mediaset con Carmelita (negli anni al timone di Domenica Live, Live – Non è la d’Urso e La Pupa e il Secchione, tra gli altri) scadrà a dicembre 2023. L’azienda precisa, quindi, che si sta già ragionando su nuovi progetti editoriali da affidarle.