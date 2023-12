Baronissi, 2° Memorial Tony De Martino “Un goal per la vita”

di Germana Giardullo

Si è celebrato in mattinata, il Memorial “Un goal per la vita in ricordo di Tony De Martino” tra lo stadio comunale “G. Figliolia” e il Palairno “Nando Nobile” di Baronissi. Ad inaugurare l’evento Padre Antonio, Parroco di Sava, che dopo una breve preghiera ha riunito tutti in un minuto di silenzio, caratterizzato da un grande applauso dei piccolini.

L’evento è stato fortemente voluto dal presidente della polisportiva “Baronissi Calcio 2010”, Antonio Siniscalco, legato da profondo affetto al piccolo Tony De Martino ed alla sua famiglia, insieme all’AIL Salerno delegazione “Tony De Martino” di Baronissi.

“Una bellissima giornata di sport ed amicizia con tantissimi bambini delle scuole calcio della Valle dell’Irno e del Salernitano, per ricordare il piccolo Tony De Martino tramite l’allegria e la spensieratezza che solo i bambini sono in grado di dare. La mattinata è stata, infatti, caratterizzata da vari mini torneo di calcio che ha visto partecipi le giovani squadre del Baronissi Calcio 2010, Asi Baronissi, Aquilotti Irno, Torrione, Primavera, Blue Soccer, Fair Play, Giuseppe Gallozzi, Striano e l’Eden Soccer. Il piccolo Tony, che ci ha lasciato a soli cinque anni a causa di un leucemia molto grave, è stato ricordato come un angelo che gioca a pallone e che, anche da lassù, veglia su di noi. Tutti insieme oggi abbiamo segnato un altro goal per la vita” – conclude il Presidente Siniscalco.

La delegata AIL di Baronissi, Tiziana De Chiara, madre del piccolo, profondamente commossa, ha ringraziato l’organizzazione e tutti i giovani partecipanti, incentivando il sostegno alla ricerca affinché il progresso scientifico possa salvare vite di bambini che, purtroppo, contraggono la leucemia.

Il dg del Baronissi Scarano ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del Memorial, le squadre partecipanti e soprattutto la famiglia del Baronissi Calcio 2010, il Responsabile del settore giovanile Prof. Caparrotti, i mister che con passione si dedicano ai nostri piccoli calciatori, i dirigenti e tutti i giovani calciatori che hanno formato lo staff.