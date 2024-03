Baronissi, Anna Petta unisce ufficialmente il centrosinistra

di Antonio Jr. Orrico

“Anche dai singoli territori, a cominciare da quello del Comune di Baronissi, c’è bisogno di dare una risposta politica forte, chiara ed efficace alla destra che governa il Paese e che vorrebbe governare anche la nostra comunità. È necessario costruire un progetto che metta insieme tutte le forze progressiste che, in Parlamento ed in altre realtà istituzionali, stanno proponendo un’idea di Italia che vada oltre l’Autonomia Differenziata, che riconosca con il Salario Minimo il valore del lavoro dipendente, che combatta ogni tipo di ingiustizia sociale con i fatti concreti e non solo con sterili dichiarazioni di facciata.” Queste le parole di Anna Petta.

La candidata sindaca di Baronissi per le Elezioni Comunali 2024 unisce ufficialmente il centrosinistra. Insieme a lei c’è Luca Galdi, rappresentante del Gruppo delle Associazioni Uniamoci.

“È per queste ragioni che rivolgiamo a tutte le forze politiche progressiste un appello ad aderire alla nostra alleanza, nella quale ciascun partito avrà la possibilità di apportare il proprio prezioso contributo in termini di idee e di valori, partendo dalla centralità che abbiamo inteso dare, sin dall’inizio di questa campagna elettorale, al cittadino ed al nostro territorio.” ha dichiarato Galdi.

I due hanno poi concluso: “Siamo certi che partendo dalla nostra intesa politico-programmatica, sottoscritta nel mese di gennaio 2024, che nasce sul territorio che guarda esclusivamente all’interesse di Baronissi su temi strategici come la tutela delle fasce deboli, la valorizzazione delle frazioni, l’efficientamento e l’incremento degli alloggi popolari, la crescita e lo sviluppo sostenibile della Città, tutte le forze politiche progressiste potranno condividere il nostro progetto, con la propria credibilità, con il proprio radicamento sul territorio, con le donne e con gli uomini che, da sempre, lavorano per il bene supremo di Baronissi.“