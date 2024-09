Baronissi: Anna Petta nominata delegata Nazionale di ALI – Autonomie Locali Italiane

di Redazione ZON

Anna Petta, Sindaca di Baronissi, è stata ufficialmente nominata Delegata Nazionale di ALI – Autonomie Locali Italiane, l’associazione che rappresenta oltre 2.500 enti locali su tutto il territorio nazionale. Questo importante riconoscimento conferma l’impegno di Petta e il suo profondo legame con il territorio, consentendole di contribuire al dialogo nazionale sulle autonomie locali e sulle politiche di sviluppo del Mezzogiorno.

L’incarico di Delegata Nazionale di ALI

“Sono profondamente onorata di assumere l’incarico di Delegata Nazionale di Ali – Autonomie Locali Italiane. Questo ruolo mi permette di rappresentare non solo Baronissi, ma l’intera Valle dell’Irno e le realtà delle città medie e dei comuni delle nostre zone. Intendo mettere a disposizione la mia esperienza e il mio impegno per portare avanti una serie di azioni concrete, che rispondano ai bisogni dei nostri territori. La mia priorità sarà quella di concentrarmi sui temi che stanno più a cuore alle nostre comunità, come il miglioramento delle infrastrutture, la promozione di politiche che incentivino l’occupazione giovanile e la valorizzazione delle risorse locali. È fondamentale che le istituzioni, a tutti i livelli, collaborino per garantire il benessere e lo sviluppo sostenibile dei nostri comuni. I principi di solidarietà e di sussidiarietà saranno i pilastri su cui costruire il nostro lavoro, per rafforzare il ruolo delle autonomie locali nel contesto nazionale”. A dirlo è la Sindaca di Baronissi Anna Petta.

“Colgo l’occasione per esprimere i miei più sinceri auguri di buon lavoro al nuovo Presidente di ALI, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, e per ringraziare Mimmo Volpe, Presidente regionale di Ali Campania, per la fiducia che ha riposto in me e per la sua instancabile dedizione nel rappresentare le esigenze dei nostri territori a livello regionale e nazionale“, ha dichiarato la prima cittadina di Baronissi.

“Sono certa che il lavoro di ALI – Autonomie Locali Italiane sarà determinante per garantire alle nostre comunità maggiori opportunità di crescita e sviluppo. Mi impegnerò a far sì che le istanze delle città di medie dimensioni del Sud trovino ascolto nelle sedi nazionali. Abbiamo bisogno di politiche che favoriscano la crescita economica, tutelino le peculiarità dei nostri territori e garantiscano un futuro migliore per i nostri giovani” – conclude Petta -.