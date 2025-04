Baronissi Calcio, una giornata da ricordare: visita degli osservatori della S.S. Lazio alla scuola calcio

di Redazione ZON

Una giornata speciale e carica di significato quella vissuta ieri dal Baronissi Calcio, che ha avuto l’onore di ospitare gli osservatori della S.S. Lazio presso la propria scuola calcio.

Un appuntamento straordinario, che ha rappresentato un’occasione preziosa per i giovani atleti del club, impegnati a mostrare le proprie qualità tecniche, la dedizione e la passione davanti a professionisti del calibro dei tecnici biancocelesti.

Non si è trattato solo di una vetrina per i talenti del futuro, ma anche di un momento importante di crescita e formazione per tutto lo staff tecnico della società.

Dopo un anno di collaborazione e confronto con l’ambiente tecnico della Lazio, i mister del Baronissi Calcio hanno potuto dialogare direttamente con il responsabile del settore giovanile del club capitolino, rafforzando così un percorso di sviluppo condiviso.

Un incontro che consolida la sinergia tra le due realtà e che testimonia l’impegno del Baronissi Calcio nel promuovere un progetto educativo e sportivo di qualità, capace di valorizzare non solo i singoli atleti, ma l’intero movimento calcistico locale.

La società ha voluto esprimere un sentito ringraziamento alla S.S. Lazio e al mister Alessio per la presenza e la fiducia, estendendo un applauso a tutto lo staff tecnico e, soprattutto, ai giovani protagonisti della giornata.

Il Baronissi Calcio guarda avanti con entusiasmo, continuando a crescere nel segno della passione, dell’impegno e di una visione lungimirante.