Baronissi, domani la sfilata dei carri allegorici del Carnevale

di Antonio Jr. Orrico

Cala il sipario sul “Gran Carnevale di Baronissi”. Martedì 13 febbraio (ore 16.30) è in programma la sfilata dei carri allegorici e l’accensione del fantoccio di Carnevale. Tantissime le associazioni coinvolte. Maria SS delle Grazie di Sava e Saragnano e Contrade, presenteranno il carro Notti d’Oriente; Casal Barone dedicherà ai più piccoli il carro PJ Masks – Super pigiamini.

Le avventure di Super Mario saranno ricreate dall’associazione Alvaa di Aiello mentre l’associazione Sogno e Realtà in collaborazione con l’associazione 84084 di Lancusi metteranno in scena I Puffi. I Ragazzi di Capriglia ricreeranno il manga One Piece. L’associazione Insieme Per di Pellezzano metterà in scena le traversie di Mario Bross mentre Il Gabbiano di Mercato San Severino il carro dedicato a Raffaella Carra’ “A far l’amore comincia tu”.

L’associazione Capo Solofra dedicherà il suo carro allegorico al personaggio Disney di Aladdin mentre Sant’Anna di Pandola alla regina di ghiaccio Frozen. L’associazione Madre terra “accenderà” la Morte del Carnevale in Largo Ambrosoli. Dolci sorprese gastronomiche a cura della Pro Loco Baronissi mentre i volontari del Gruppo Giovani dell’associazione Il Punto si dedicheranno al truccabimbi in Villa Comunale per i più piccoli.