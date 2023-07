Baronissi, “Riciclone”, a Roma menzione speciale per il sistema virtuoso degli ecobonus

di Chiara Gioia

Baronissi (SA) ancora “Comune Riciclone”, premiato oggi da Legambiente per il sistema virtuoso di “eco-punti” che riconosce premialità a chi conferisce rifiuti direttamente all’Isola Ecologica. Baronissi – con il vicesindaco Anna Petta a Roma per ritirare il premio – ha ricevuto la “menzione speciale” grazie al progetto l’“Isola ecologica che premia”. Riconoscimento anche per il dato relativo alla produzione pro capite di rifiuto secco che a Baronissi è del 64,3%, il più basso della Campania (dopo Santa Maria a Vico) tra i Comuni oltre i 15mila abitanti.

“Una menzione speciale – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante – che premia un lungo processo virtuoso iniziato anni fa e che ha avuto una continua crescita. Adesso dobbiamo concentrarci sulla qualità della differenziata, per diminuire la produzione dei rifiuti e rendere ancora più efficiente ed economico il servizio”. “Ai cittadini rivolgo il mio appello a non abbassare la guardia – fa eco l’assessore all’ambiente Alfonso Farina – per continuare a fare del nostro Comune un modello da seguire. La menzione speciale ricevuta oggi è merito soprattutto della sensibilità dei cittadini che dimostrano grande collaborazione nel corretto smaltimento dei rifiuti e nell’utilizzo dell’isola ecologica”.

In Italia, secondo il dossier di Legambiente, aumentano i Comuni “liberi” dai rifiuti: nel 2022 sono saliti a 629 (+39 rispetto alla precedente edizione) quelli in cui la produzione annuale pro-capite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75 chilogrammi. Il numero più alto finora raggiunto nell’ambito dell’iniziativa.