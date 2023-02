Baronissi, corsi sportivi gratuiti con il progetto “Sport & Salute”

Dai corsi di ginnastica a quelli di danza e fitness, con la novità di un corso di difesa personale antibullismo per adolescenti. Il Comune di Baronissi e l’Accademia Sportiva Salernitana organizzano “Baronissi InSport 2023”, finanziato nell’ambito del progetto nazionale “Sport & Salute”. I posti a disposizione sono 100 per diverse fasce di età. I corsi attivati sono cinque e la partecipazione è gratuita.

“Un’opportunità per giovani e meno giovani della nostra città – spiega il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante – i corsi sportivi gratuiti rappresentano una risposta importante ai bisogni del territorio, per avvicinare un numero sempre maggiore di ragazzi all’attività fisica. E la pratica sportiva è un mezzo per favorire l’inclusione sociale e per star bene”.

“Un’iniziativa – fa eco l’assessore allo sport Marco Picarone – che ha l’obiettivo di promuovere lo sport come sano stile di vita e strumento di crescita. Un’occasione importante per tante famiglie della nostra città, anche meno abbienti, per avviare allo sport i propri figli”.

È possibile presentare domanda di partecipazione per uno dei seguenti corsi: Attività ludico Motoria (riservato alle categorie maschile/femminile, età 5-8 anni), Aikido -Difesa Personale antibullismo (riservato alle categorie maschile/femminile, età 9-14 anni), Danza sportiva (categorie maschile/femminile, età 5-8 anni), Ginnastica /Fitness (maschile/femminile, da 16 anni in su), prevenzione difesa personale femminile (da 16 anni).

Le attività avranno inizio il 27 febbraio. Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’ente (via pec o a mano) entro le ore 12 del 21 febbraio 2023. Il Comune provvederà a stilare una graduatoria delle richieste in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.