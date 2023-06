Baronissi, donna in casa trovata senza vita

di Redazione ZON

È notizia di pochi minuti fa quella relativa al ritrovamento del corpo ormai privo di vita di una 60enne rinvenuta nella sua dimora a Baronissi, in via Ferreria. I sanitari dell’associazione Il Punto intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le cause sono ancora ignote ma si propende per un’ipotesi di suicidio per impiccagione.

Ancora da chiarire le motivazioni alla base dell’insano gesto. Le forze dell’ordine sono al lavoro per far luce sulla vicenda.