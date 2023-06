Baronissi Fest: al via la rassegna all’Anfiteatro comunale

di Redazione ZON

Concerti, cultura, teatro, danza e comicità. Baronissi “accende” l’estate con la rassegna estiva “Baronissi Fest” in programma dal primo luglio all’11 agosto all’anfiteatro comunale “P. Daniele”. Ventitré gli spettacoli in programma, “una rassegna capace di attraversare tutti i linguaggi artistici – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante – con una proposta di qualità e allo stesso tempo popolare, ricca di momenti di socialità, ricchezza di iniziative e attività straordinaria per qualità culturale e valore sociale. Il cartellone è un autentico biglietto da visita di Baronissi per opportunità, esperienze e linguaggi diversi, una grande festa della creatività e della cultura. Da sottolineare quest’anno il grande e atteso concerto di Irene Grandi nell’ambito del Baronissi Blues Festival, il Summer Jazz Festival con grandi nomi della musica internazionale e una serie di appuntamenti dedicati al teatro, alla danza e alla musica in grado di intercettare un pubblico curioso e interessato come quello che in questi anni ha dimostrato di seguirci con grande partecipazione”. Per l’assessore agli eventi Giuseppe Giordano, “sono tanti e di qualità gli spettacoli che animano il cartellone dell’estate a Baronissi, due mesi intensi di iniziative con importanti ricadute anche sotto il profilo turistico”.

Si parte sabato 1 luglio con il concerto dell’Orchestra Ruah “One Night Musica”; martedì 4 luglio la Harlem Dance Company porterà in scena lo spettacolo di flamenco “Dream Club, vivi il tuo sogno danza e musica spanish”; il 5 luglio, l’Accademia dello Spettacolo e del Musical di Baronissi presenterà il musical “Sciopera, Ama e Prega” e il giorno successivo la commedia musicale “Il Soldato spaccone”; ancora musical venerdì 7 luglio con “Romeo e Giulietta, l’amore e l’odio”. Mercoledì 12 luglio, la rassegna ospiterà il concerto di musica popolare della Compagnia Daltrocanto con la partecipazione straordinaria di Alberto Bertoli, figlio dell’indimenticato cantautore Pierangelo. Giovedì 13 luglio spazio al teatro con “Le Notti d’Oriente”. Venerdì 14 luglio, altro grande appuntamento con la musica d’autore: il Gruppo Le Muse organizza il concerto del cantante napoletano Tony Tammaro (evento a pagamento acquistabile su teatronovanta.it). Sabato 15 luglio la compagnia Teatro Mi(O) Diletto porterà sul palco dell’anfiteatro lo spettacolo “E che miseria!” mentre la domenica successiva l’Associazione Eventi Arte e Spettacoli presenterà la sfilata di moda e musica “Miss Sud”.

Dal 18 al 20 luglio torna la grande rassegna “Baronissi blues festival”. Grande apertura martedì 18 con il concerto di Irene Grandi; il giorno successivo concerto di Carolyn Wonderland cantautrice e musicista blues americana. Chiusura affidata ad Albert Cummings, chitarrista blues e cantante tra i più seguiti dell’attuale scena statunitense. Il Baronissi Blues Festival è curato dall’Associazione Tutti Suonati.

Venerdì 21 luglio torna il teatro con la Compagnia Teatrale Gabbiani e lo spettacolo “Gigolò” mentre martedì 25 luglio la Compagnia Teatrale all’antica Italiana metterà in scena “M”aggia’ cura’”. Ancora teatro giovedì 27 luglio con “Ruttini a cena” scritto dalla Compagnia Teatrale Gli Amici e Il Teatro. L’ultimo weekend di luglio (28- 29 e 30) torna la rassegna internazionale dedicata al writing, ai graffiti e all’hip hop in via Convento e al Parco della Rinascita con Overline Jam che farà di Baronissi la capitale della street art.

Baronissi Fest ripartirà martedì 1 agosto con il Trio Evergreen e il “Musical Hall Show”. Ancora grande musica ad agosto con il Baronissi Summer Jazz Festival. Mercoledì 2 agosto doppio appuntamento con Stefano Sabatini Jazz Trio e Carla Marciano Quartet. Ancora jazz venerdì 4 agosto con l’Ipocontrio Jazz Trio e Leo Aniceto Jazz Sextet.

Giovedì 3 agosto, spettacolo di musica napoletana con Don Michele Pecoraro. Due appuntamenti dedicati al teatro mercoledì 9 agosto con la compagnia Ars Nova ne “O vero quadro d’a miseria” e giovedì 10 agosto con La Cantina delle Arti in “C’era una volta”. La chiusura è affidata all’Associazione La Lega di Davide – venerdì 11 agosto – con “Sogni di una nota di mezza estate”. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti ad eccezione dei concerti inseriti nella rassegna Baronissi Blues Festival i cui ticket possono essere acquistati su www.postoriservato.it