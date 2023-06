Baronissi Fest: l’Orchestra Pop “Ruah” apre la rassegna estiva

di Rita Milione

Al via la rassegna estiva di spettacoli, musica, cultura, teatro, danza e comicità “Baronissi Fest” in programma fino all’11 agosto all’anfiteatro comunale “P. Daniele”. Ventitré gli spettacoli in programma. Ad aprire la lunga kermesse estiva, sabato 1 luglio (ore 21.00, ingresso libero), sarà l’Orchestra Ruah, diretta dal maestro Luca Gaeta, con lo spettacolo “One night Musica”.

L’orchestra è composta da trenta elementi e porterà sul palco di Baronissi i grandi successi della musica nazionale e internazionale. Martedì 4 luglio spazio alla danza, con la Harlem Dance Company e lo spettacolo di flamenco “Dream Club, vivi il tuo sogno danza e musica spanish”; il 5 luglio, l’Accademia dello Spettacolo e del Musical metterà in scena il musical “Sciopera, ama e prega” mentre il giorno successivo la commedia musicale “Il soldato spaccone”. Gli eventi sono ad ingresso gratuito.