Baronissi, “Giovedì del Libro”: il 15 giugno il libro di Salvatore Claudio D’Ambrosio

di Redazione ZON

Nuovo appuntamento con la rassegna “I Giovedì del Libro” promossa dal Comune di Baronissi. Giovedì 15 giugno, alle ore 18.30, al Museo Frac, presentazione del libro di esordio di Salvatore Claudio D’Ambrosio “Ho ancora gli occhi da cerbiatto” (CSA Editrice), una sorta di diario privato al quale confessare i pesi dell’esistenza.

Quella di Salvatore – cittadino di Baronissi – è la storia di un ragazzino adottato che ha più volte dovuto ricominciare da zero e non ha mai smesso di credere nei sogni. Nel suo libro sono custoditi tutti i ricordi che ricostruiscono il quadro della sua infanzia e adolescenza fino ad arrivare all’età adulta. Salvatore Claudio D’Ambrosio nel libro ha saputo dare voce al suo “io”, quello di un “sognatore per vocazione”.