Baronissi: al via giovedì la rassegna “I giovedì del libro”

Al via il 9 febbraio, al Museo Frac di Baronissi, la rassegna “I giovedì del libro” che vedrà protagonisti autori salernitani e non. Giovedì 9 febbraio, lo scrittore Carmine Mari presenterà al pubblico il suo ultimo libro “Il Fiore di Minerva” (Marlin Editore) in un dialogo con Rocco Papa. Il romanzo, oltre che un giallo dalle vicende intricate, è anche un viaggio tra i vicoli, dove le antiche pietre profumano ancora di giorni lontani.

Il 23 febbraio sarà a Baronissi lo scrittore Diego De Silva che racconterà al pubblico il “suo” straordinario Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso su Rai 1 e protagonista della fortunata saga di romanzi giunta ora al suo sesto capitolo.

Il 9 marzo, appuntamento con “Il diritto tra le righe” dell’avvocato Cecchino Cacciatore per le edizioni Francesco D’Amato. Il 23 marzo, spazio alla storia con “Carlo Gesualdo Principe di Venosa, Principe dei musici” della scrittrice e musicista Dora Liguori (Florestano Edizioni).

Due gli appuntamenti di aprile: il 6 aprile il Museo Frac ospiterà il presidente dei Giornalisti salernitani Enzo Todaro con i suoi “Pensieri Sparsi – La storia di settant’anni di giornalismo” (Arti Grafiche Boccia); a chiudere, giovedì 20 aprile, Vittorio De Martino con “Io e la bicicletta nel cuore”