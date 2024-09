Baronissi, il 30 settembre presentazione della nuova edizione del”Festival della Pace”

di Redazione ZON

Il Comune di Baronissi ospiterà lunedì 30 settembre 2024, alle ore 11:00 presso la Sala Giunta, la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del “Festival della Pace“, che si svolgerà nei giorni 5 e 6 ottobre 2024. L’incontro stampa, presieduto dalla Sindaca Anna Petta, vedrà la presentazione ufficiale del programma del Festival, organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Frati Minori del Convento della SS. Trinità di Baronissi.

Il “Festival della Pace” è un evento di rilevanza nazionale, nato con l’obiettivo di promuovere la riflessione sui temi della pace, della sostenibilità sociale e ambientale, attraverso incontri, momenti di confronto, performance artistiche e musicali. Per due giorni, la città si trasformerà in un luogo di dialogo e aggregazione, coinvolgendo cittadini, scuole, istituzioni, associazioni e tutti i costruttori di pace, con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di porre fine a ogni forma di conflitto e violenza.

«Il “Festival della Pace” rappresenta un momento di grande orgoglio per la nostra città. In un mondo sempre più diviso da guerre e tensioni, abbiamo il dovere di creare spazi di confronto e dialogo. La pace non è solo un diritto fondamentale, ma una condizione necessaria per garantire un futuro migliore e sostenibile per tutte le generazioni. Con questo Festival, Baronissi si impegna a promuovere la pace, mettendo al centro la persona e i suoi diritti. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare attivamente, affinché insieme possiamo costruire un cammino di pace duraturo. Siamo molto felici della sinergia sviluppata con il Convento della SS. Trinità: partendo dalle parole di San Francesco, nasce il tema che farà da ispirazione per la seconda edizione: “Laudato sii, o mi Signore, per gli operatori di pace perché di te, altissimo, sono figli”», annuncia la Sindaca Anna Petta.

Baronissi “Città per la Pace”

Baronissi è orgogliosa di essere riconosciuta come “Città per la Pace” e di far parte del “Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani”. Questo impegno si traduce in un costante lavoro per promuovere iniziative che favoriscano il dialogo tra le diverse fasce sociali e che incoraggino l’educazione alla pace e ai diritti umani. Attraverso il Festival, l’Amministrazione Comunale punta a coinvolgere non solo i cittadini di Baronissi, ma anche le scuole, le associazioni, le famiglie e tutti coloro che riconoscono la pace come valore fondamentale.

Il programma dettagliato del “Festival della Pace” sarà svelato in occasione della conferenza stampa, durante la quale verranno illustrati gli ospiti, gli eventi e le iniziative di questa seconda edizione.