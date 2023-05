“Baronissi in Bici” 2023: in città tutti in bicicletta

di Rita Milione

Domenica 14 maggio, Baronissi sarà invasa da migliaia di biciclette grazie a “Baronissi in Bici”. La kermesse a due ruote, promossa dall’associazione Insieme, in collaborazione con ASD Accademia Sportiva Salernitani e l’associazione di volontariato “Il Punto”, si terrà dalle ore 8:30 alle ore 12:00 da piazza Mercato e si articolerà fra le strade del centro cittadino. Nell’ottica della mobilità sostenibile, l’evento ha lo scopo di incentivare l’attività ludico-ciclistica all’aria aperta: sarà un momento di gioiosa condivisione.

Nel corso della manifestazione è prevista una sosta al parcheggio “Città dei Giovani” per una colazione omaggio offerta a tutti i partecipanti.

Un momento speciale da condividere con tutta la famiglia e in particolare con le mamme per festeggiare insieme la festa della mamma. La passeggiata ciclistica è patrocinata gratuitamente dal Comune di Baronissi e la partecipazione sarà gratuita.

Per Antonio D’Auria (presidente dell’associazione Insieme) “è fondamentale dare vita a questi momenti per sensibilizzare al tema della mobilità sostenibile attraverso il coinvolgimento delle famiglie in modo da dare spazio alla gioia della condivisione. La bicicletta diventa così il mezzo che unisce la comunità. La pedalata verrà effettuata in sicurezza, poiché durante il percorso le strade della nostra città verranno inibite al transito delle auto”.