Baronissi, inaugurata la farmacia “San Francesco”

di Antonio Jr. Orrico

Novità significative. A Baronissi c’è aria di cambiamento. Il sindaco Gianfranco Valiante, infatti, tramite i suoi canali social e un post su Facebook, ha annunciato l’apertura di una nuova farmacia, denominata “San Francesco“. Quest’ultima ha effettuato la sua inaugurazione ieri sera, in via Trinità, ed ha affidato la sua nuova proprietà al gruppo Pavese. Il post del sindaco è stato netto e preciso nell’affermare la nuova realtà all’interno della città.

“Inaugurata ieri sera, in via Trinità, la farmacia “San Francesco”. La nuova proprietà, del gruppo Pavese, saprà sicuramente rilanciare l’attività rendendola competitiva e arricchendola di nuovi servizi utili alla comunità. Sofferta ma necessaria l’uscita dal Consorzio Interfarmaceutico e la successiva vendita decisa dal Comune, unanimemente deliberata dal consiglio comunale di Baronissi, dopo approfondite e rigorose valutazioni, non ultime la scarsa competitività dell’esercizio e la preoccupante condizione economico-finanziario del gestore consortile, con cui il Comune di Baronissi era convenzionato, senza alcuna potestà decisoria ma con piena responsabilità economica.” ha scritto Valiante in un post su Facebook.

Valiante ha poi proseguito: “Soddisfazione anche per il concordato assorbimento di tutto il personale cui sono state assicurate piena tutela e totale garanzia di ogni diritto. La San Francesco saprà esprimere il gran potenziale assicurando ai cittadini il miglior servizio e le più buone condizioni. Auguri al nuovo corso!“

I commenti, almeno per ora, hanno dato un senso generale d’approvazione per la nuova realtà costruita. Senza dubbi, questa nuova farmacia rappresenta una grossa opportunità e un nuovo servizio per la comunità di Baronissi e si rivelerà sicuramente utile.