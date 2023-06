Baronissi, inaugurati due nuovi campi di padel

di Redazione ZON

Due nuovi campi di padel a Baronissi. Il sindaco Gianfranco Valiante ha inaugurato l’Urban Padel in via Tommaso Sanseverino, centro di ultima generazione dedicato allo sport più amato del momento. Presenti amministratori comunali e tantissimi appassionati. “Siamo felici di poter inaugurare questi due campi in un’area per lungo tempo abbandonata – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante – affidata con bando pubblico ad una società che ha riqualificato lo spazio creando una struttura all’avanguardia che arricchisce la proposta sportiva e offre ai cittadini nuove opportunità. Grazie agli imprenditori Alessandro Napoli e Fabrizio Mancuso, che hanno saputo interpretare l’idea progettuale con noi condivisa e dotare la città di un ulteriore spazio che saprà rispondere alle esigenze dei giovani, degli sportivi, dei cittadini”. “L’offerta sportiva a Baronissi cresce – commenta l’assessore al ramo Marco Picarone – grazie anche al connubio pubblico – privato che garantisce la migliore fruizione e la manutenzione delle strutture. Ampliamo la possibilità di praticare discipline sportive sul nostro territorio seguendo una linea programmatica che vede investimenti e miglioramenti costanti dei nostri impianti e delle attrezzature”.

La moderna e accogliente struttura è stata inaugurata con un quadrangolare-torneo “fun” a cui hanno partecipato il trio comico Villa Per Bene, rappresentanti del Comune di Baronissi e dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) sezione Salerno e i “Magnamagna Bloggers”, duo di food bloggers composto dalla coppia Jole Masulli ed Alessandro Striamo. L’operazione di restyling ha riguardato la realizzazione di due nuovi campi da padel illuminati e videosorvegliati dove esisteva un campo di calcetto ormai in disuso. La struttura sarà coperta a partire dalla stagione autunnale.