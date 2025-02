Baronissi investe sulla sicurezza: nuovi incarichi per la Protezione Civile

di Redazione ZON

Il Comune di Baronissi rafforza il proprio impegno nella diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza, affidando nuovi incarichi all’interno del Nucleo Comunale di Protezione Civile.

Un augurio speciale va a Giuseppina Abate, volontaria neoformata come formatrice regionale del programma “Io Non Rischio Scuola” (INRS). Come si legge sul profilo Fb del Comune di Baronissi, “Grazie al suo impegno, il Nucleo Comunale di Protezione Civile sarà presente nelle scuole primarie del territorio, diffondendo la cultura della prevenzione. Su incarico regionale, ha prodotto testi, esperimenti e video per formare gli insegnanti sulle buone pratiche di protezione civile.”

Da oltre un decennio, i volontari del Nucleo Comunale si dedicano alla sensibilizzazione dei più giovani, insegnando loro comportamenti essenziali per affrontare situazioni di emergenza. Un impegno che prosegue con la riconferma di Rocco Picarone e Gennaro Carbonini nei rispettivi ruoli di coordinatore e vice coordinatore della Protezione Civile di Baronissi. La giunta comunale, riconoscendo la loro professionalità e dedizione, ha scelto di rinnovare la fiducia nei loro confronti per garantire continuità e sostegno alla comunità.

Un messaggio chiaro e forte: con passione e dedizione, Baronissi c’è!