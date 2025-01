Baronissi, la Sindaca Anna Petta alla chiusura del progetto Europeo S.T.R.O.N.G: un’esperienza di tirocinio all’estero, tra Malta e Spagna

di Redazione ZON

“È compito delle Istituzioni creare spazi di crescita personale, di dialogo e di confronto internazionale. Il cambiamento reale e lo sviluppo dei territori passano attraverso la formazione e le opportunità che offriamo ai nostri giovani. Il Comune di Baronissi cerca di individuare tutte le occasioni per creare un ambiente e un humus culturale che favoriscano la realizzazione di sé e incoraggino i ragazzi ad esplorare le proprie potenzialità e costruire il proprio futuro“. Con queste parole la Sindaca di Baronissi, Anna Petta, ha aperto l’evento conclusivo del Progetto Europeo “S.T.R.O.N.G. – Supporting TRaineeship Opportunities for NEETs to Grow”, finanziato nell’ambito dell’Iniziativa ALMA – Aim, Learn, Master, Achieve. Il progetto ha permesso a 20 giovani NEET tra i 18 e i 29 anni di vivere un’esperienza di tirocinio all’estero, tra Malta e Spagna, migliorando le proprie competenze e ampliando le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.

Baronissi è l’unico Comune ad aver aderito al partenariato del Progetto S.T.R.O.N.G., promosso da Essenia UETP S.r.l., coinvolgendo numerosi attori tra cui industria, centri di formazione, scuola, la Regione Campania Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, e l’Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione – Osservatorio Giovani Ocpg.

“Baronissi è una città dinamica e attiva, sempre proiettata ad intercettare i programmi comunitari dedicati ai giovani – ha proseguito la Sindaca Petta – Sono tantissimi i NEET, ragazzi che non studiano e non lavorano. È un dovere per le pubbliche amministrazioni porre in essere quelle azioni che possono andare incontro alla GenZ. Dobbiamo essere bravi a creare una rete istituzionale, perché spesso anche le informazioni non arrivano ai giovani, che non hanno consapevolezza delle opportunità messe a disposizione dall’Europa. Spesso i ragazzi sono confusi, non hanno le idee chiare, per cui è indispensabile creare anche all’interno delle scuole degli sportelli che possano dare un supporto, per indirizzarli e far emergere le loro skills“.

Il progetto S.T.R.O.N.G. ha seguito un percorso ben strutturato: 80 giorni di formazione in aula, con orientamento al lavoro, corsi di lingua straniera e soft skills; 4 mesi di mobilità internazionale in aziende estere tra Malta e Spagna; 80 giorni post tirocinio di career guidance e supporto all’inserimento lavorativo. Un accompagnamento personalizzato, con il supporto costante di tutor e professionisti, ha reso l’esperienza ancora più efficace e mirata alle esigenze dei partecipanti.

“Il Comune di Baronissi ha accolto con grande entusiasmo il progetto S.T.R.O.N.G., perché crede fermamente che il futuro della nostra comunità dipenda dai giovani. Investire nel loro sviluppo, nella loro educazione e nelle loro esperienze è la via per costruire una società più inclusiva e prospera. La mobilità internazionale rappresenta un’occasione unica: i ragazzi coinvolti hanno potuto ampliare i loro orizzonti, confrontarsi con altre culture, acquisire competenze sul campo, vivendo esperienze reali“.

Durante l’evento, i partecipanti hanno raccontato come l’esperienza all’estero abbia cambiato le loro prospettive, aumentando la fiducia in sé stessi, arricchendo il curriculum e migliorando le capacità relazionali e comunicative.

Giovanna Palumbo, Amministratore Unico di Essenia UETP, ha commentato: “Un’esperienza meravigliosa. Tutte le attività di progetto sono indirizzate all’acquisizione di competenze professionali e trasversali: autonomia, indipendenza e formazione prima e dopo la mobilità all’estero. La nostra azione prosegue, con uno sportello sempre aperto. I giovani hanno bisogno di supporto per comprendere le proprie ambizioni e superare le proprie paure. STRONG li supporta e fornisce strumenti concreti per entrare nel mondo del lavoro. Il nostro è un network europeo, ma molto consolidato sul territorio campano. Il Comune di Baronissi, partner di questo progetto, è molto sensibile ai temi delle politiche giovanili“.