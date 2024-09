Baronissi, l’Istituto Comprensivo trionfa nel progetto nazionale sul packaging sostenibile

di Redazione ZON

Due premi nazionali assegnati all’Istituto Comprensivo di Baronissi non sono affatto un caso, ma piuttosto il risultato di una comunità scolastica virtuosa, sensibile e attenta alle tematiche della sostenibilità. Le classi dell’Istituto hanno ottenuto il massimo riconoscimento nell’ambito del progetto “Packaging, che fantastica avventura!”, un’iniziativa promossa dalla Fondazione Carta Etica del Packaging.

L’obiettivo del progetto è promuovere l’uso consapevole e sostenibile degli imballaggi, coinvolgendo le scuole primarie in attività educative che sensibilizzano i più giovani su temi cruciali per il futuro.

La Fondazione rappresenta produttori e utilizzatori di materiali per imballaggi, grandi e piccole aziende impegnate nella sfida del packaging sostenibile, educativo e accessibile. Tra migliaia di classi partecipanti in tutta Italia, 13 elaborati sono stati premiati, e ben due di questi provengono dall’Istituto Comprensivo di Baronissi.

Le classi, dai primi anni in poi, con il supporto di insegnanti e famiglie, hanno lavorato sull’importanza della biodiversità e sulla cura dell’ambiente, prendendo come simbolo principale le api. Gli studenti hanno sviluppato un progetto eccezionale, creando il barattolo di miele Millefiori con un’etichetta meticolosamente progettata e un packaging riciclato, dimostrando una grande attenzione ai dettagli e alla sostenibilità.

La premiazione ufficiale si terrà il 24 settembre presso l’Auditorium della scuola media in Via Unità d’Italia 19, Baronissi (SA), dalle ore 10.30 alle 12.00. Saranno presenti i responsabili della Fondazione Carta Etica del Packaging e delle aziende ambassador per celebrare il successo delle classi e consegnare la targa simbolica del finanziamento, che sarà erogato una volta selezionate le attrezzature e i servizi destinati alla scuola.

Un grande riconoscimento per un lavoro che unisce educazione e sostenibilità, ispirando le future generazioni a prendersi cura dell’ambiente.