Baronissi: l’opposizione attacca sulle scelte urbanistiche

di Attilio Senatore

A Baronissi l’opposizione si pone in contrasto rispetto alle scelte urbanistiche portate avanti. Questa mattina si è tenuta una conferenza stampa del gruppo consiliare di minoranza di Baronissi contro le scelte urbanistiche della maggioranza guidata dal sindaco Gianfranco Valiante.

Presenti i consiglieri Giovanni Moscatiello, Luca Galdi, Serafino De Salvo, Maria De caro e Sabatino Ingino. Presente anche l’ex sindaco Francesco Cosimato.

Le ragioni del disaccordo

Contestato dai consiglieri di Baronissi il progetto di riqualificazione dell’area Cordasco, approvato senza consultare la comunità locale. Galdi ha denunciato il fatto che sono previsti interventi che cambieranno in peggio il volto della zona. Con edifici che saranno alti oltre cinquanta metri, in un’area molto fragile, aggravando una situazione già precaria.

L’ex sindaco Giovanni Moscatiello ha preannunciato una serie di iniziative qualora il progetto non sarà rivisto da parte della maggioranza. “Sul progetto non è stato fatto nessun confronto con commissione urbanistica e con i cittadini“, ha chiosato Moscatiello, “saranno costruiti tre mostri edilizi che rovineranno la vita a tutti i residenti della zona, palazzi alti cinquantuno metri con sedici piani”. Dello stesso avviso il consigliere Sabatino Ingino che ha denunciato il fatto che il progetto è stato elaborato senza nessun criterio logico.