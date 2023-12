Baronissi, nel week-end la maratona dedicata a Telethon

di Antonio Jr. Orrico

Una piccola Pompei si schiude ai visitatori nel Presepe del Ciliegio a Baronissi, inaugurato lo scorso 8 dicembre. Una zona riproduce il Termopolio di Pompei restituendo un brano di vita quotidiana straordinario. Le immagini degli animali spiccano ai lati di una ninfa marina a cavallo. L’altra sorpresa la regalano i dolia, le grandi giare di terracotta, incassate nel bancone.

Un’opera bellissima nella Piccola Betlemme che resterà aperta al pubblico fino al 14 gennaio con i suoi pastori ad altezza uomo, lavorati e decorati a mano. Promosso dal Comune di Baronissi è realizzato con la collaborazione delle associazioni e delle scuole del territorio ed è curato dalle associazioni Pro Loco Baronissi, Progetto Sud, Madre Terra, Due dei Principati, Un Cuore a cavallo, con la partecipazione dell’artista Raffaele Iannone.

Il programma

Ricco il calendario di eventi nel prossimo weekend. Sabato 16 dicembre (ore 10.00) Fiabastrocche nel Villaggio di Babbo Natale (a cura di Maria Pia Busiello e Un cuore a cavallo) e pilates Natalizio (a cura dell’Accademia Sportiva Baronissi) nella palestra della Scuola Media. Nel pomeriggio, dalle ore 17.00, l’Associazione Il Punto terrà il laboratorio “Crea il tuo addobbo”.

Alle ore 18.00, manifestazione “Rivive il Natale nei Casali” in Vicolo del Sole, con laboratori di ceramica e tornio per bambini, spettacoli di magia con mago Paco, baloon art, teatro e fantasia a cura delle associazioni Pandora e Anima Libera.

Domenica 17 dicembre, alle ore 10.00, Christmas Wonderland – workshop in lingua inglese al Villaggio di Babbo Natale con il British Institute e l’Ass. Un Cuore a Cavallo; nel pomeriggio, “Un Dolce Natale” a cura dell’Associazione Ippocrate e apertura dell’ufficio postale di Babbo Natale al Parco Olimpia.

Non mancheranno gli appuntamenti dedicati alla solidarietà promossi nell’ambito della Maratona Telethon. Per tutto il weekend, laboratori Creativi a cura di Irno Comix. Lunedì 18 dicembre, alle ore 19.00, concerto del Quintetto di sassofoni “Sonora Junior Sax”. Martedì 19 dicembre, concerto dell’Associazione Insieme per Caso e del Coro Musica In del maestro Biagio Capacchione. Entrambi gli appuntamenti si terranno in Aula Consiliare a Palazzo di Città dalle ore 19.00.