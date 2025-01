Baronissi, nominati i componenti della Commissione Pari Opportunità

di Redazione ZON

Nella seduta del Consiglio Comunale dello scorso 27 gennaio 2025, sono stati deliberati i nomi dei componenti della Commissione Pari Opportunità, selezionati secondo criteri di competenza e attinenza con le finalità della commissione stessa.

“Il Comune di Baronissi rilancia il suo impegno per l’eguaglianza sociale con la nomina della Commissione Pari Opportunità. Si tratta di un organismo che esercita un ruolo consultivo, con funzioni di sostegno, confronto, consultazione, progettazione e proposta per la rimozione degli ostacoli limitativi della parità. Nelle scorse settimane abbiamo aperto la call pubblica per tutte le associazioni iscritte all’albo comunale, per presentare candidature avallate da curriculum vitae, esperienze e studi su un tema estremamente sensibile. Prosegue il nostro cronoprogramma per una Baronissi sempre più inclusiva” esordisce il Sindaco Anna Petta.

In merito alle polemiche della minoranza, dichiara il primo cittadino di Baronissi: “Ancora una volta il gruppo consiliare ‘Marco Picarone Sindaco’ dimostra di non avere nemmeno letto le delibere di cui parla. La Giunta ha formulato una proposta al Consiglio Comunale, ma è quest’ultimo che ha deliberato la nomina dei componenti. Il loro attacco è privo di fondamento e mostra solo la loro incompetenza. Un attacco privo di sostanza, senza nemmeno informarsi sui procedimenti amministrativi, confondendo i ruoli e creando falsi scandali per pura propaganda politica”.

“Nella vacatio regolamentare – prosegue la Sindaca – la procedura adottata è stata l’unica possibile per garantire la piena operatività della Commissione. Si tratta di una selezione basata su criteri oggettivi e sulla competenza, con l’obiettivo di mettere in campo un gruppo di esperti per promuovere la parità di genere e l’inclusione sociale”.

L’Assessore alle Pari Opportunità Maria Chiara Barrella precisa: “I componenti selezionati sono professionisti con comprovata esperienza nei settori di intervento della Commissione. I nomi sono: Concilio Melissa, Vincenzo Calonico, Basso Marialuisa, Ortensia Padovani, D’Amore Vincenza, Astore Marcella, Angelina Vivona, Sonia Cartosciello, Maddalena Ricciardi, Giovanna Mascogiuri e Annarita Ricciardi. Il loro compito sarà quello di promuovere iniziative per il superamento delle disuguaglianze di genere e per una maggiore inclusione sociale. Sono persone che hanno dimostrato sul campo la loro capacità e la loro sensibilità verso questi temi, ricordando che si tratta di un incarico svolto completamente a titolo gratuito”.

“Non accettiamo lezioni di moralità o di amministrazione da chi non sa nemmeno leggere una delibera – conclude la Sindaca Petta – e che confonde volutamente i ruoli tra Giunta e Consiglio. Questa Amministrazione lavora con trasparenza e serietà, mentre loro continuano a raccontare menzogne per guadagnare qualche titolo di giornale. Invitiamo i cittadini a guardare i fatti, non le chiacchiere da bar dell’opposizione. Loro urlano, noi lavoriamo”.