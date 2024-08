Baronissi, oggi il via alle domande per il Soggiorno vacanza Over 65 a Pioppi

di Redazione ZON

Pioppi, 15-22 settembre 2024

L’Amministrazione comunale di Baronissi ha pianificato un soggiorno vacanza dedicato ai cittadini over 65, che si terrà a Pioppi (SA) dal 15 al 22 settembre 2024.

Una settimana di relax per scoprire le bellezze del Cilento

L’iniziativa coinvolgerà 50 residenti, offrendo loro un’opportunità di relax, svago e scoperta delle bellezze del Cilento. Il soggiorno prevede una settimana di pensione completa presso un hotel a 4 stelle, con servizi inclusi come il trasporto in pullman Gran Turismo, il servizio spiaggia, e due escursioni giornaliere a Castellabate e Acciaroli, oltre a una visita guidata a Palazzo Vinciprova e ai suoi musei.

Aggregazione e qualità della vita per gli over 65

“Questo programma è stato pensato per assicurare un’esperienza arricchente, che permetta ai partecipanti di staccare dalla quotidianità e godere della compagnia di altri cittadini in un contesto rilassante e stimolante. Aggregazione e qualità della vita” esordisce il Sindaco Anna Petta.

“La nostra comunità si fonda sul valore delle persone che la compongono, e tra queste, i nostri cittadini più anziani, che rappresentano una risorsa inestimabile di esperienza, memoria storica e saggezza. Questo soggiorno vacanza è molto più di una semplice iniziativa di svago: è un riconoscimento concreto del contributo che gli over 65 hanno dato e continuano a dare al nostro territorio. Vogliamo che si sentano valorizzati e apprezzati, offrendo loro l’opportunità di vivere momenti di divertimento e relax, ma anche di scoperta culturale e sociale. La scelta di Pioppi non è casuale: è un luogo che incarna la tranquillità e la bellezza del nostro Cilento, ideale per ritrovare il benessere e rigenerarsi, attraverso i suoi scorci meravigliosi, il mare bandiera blu e una sana alimentazione all’insegna dei parametri della Dieta Mediterranea. Invito tutti i cittadini idonei a partecipare a questo progetto, per costruire insieme nuovi ricordi e rafforzare il senso di appartenenza alla nostra comunità” – ha dichiarato la prima cittadina di Baronissi.

Escursioni e arricchimento culturale

“Il nostro obiettivo è sempre stato quello di promuovere iniziative che abbiano un impatto positivo sulla qualità della vita dei nostri cittadini, e questo soggiorno vacanza si inserisce perfettamente in questa visione. Abbiamo voluto creare un’esperienza unica, che coniughi spensieratezza con l’arricchimento culturale e la conoscenza delle bellezze locali. Le escursioni a Castellabate e Acciaroli, così come la visita al Palazzo Vinciprova, non sono solo gite turistiche, ma momenti pensati per stimolare la curiosità. Inoltre, questo progetto mira a favorire la socializzazione tra i partecipanti, creando un ambiente sereno in cui è possibile stringere nuove amicizie e condividere esperienze. Invito tutti i cittadini interessati a non perdere questa occasione unica, che abbiamo organizzato con cura e dedizione per offrire il meglio ai nostri senior.” conclude l’Assessora alle politiche sociali Maria Chiara Barrella.

Domande di partecipazione

Sarà possibile inoltrare la domanda di partecipazione da lunedì 19 agosto 2024 fino alle ore 12:00 del 2 settembre 2024.

Per iscriversi, è necessario ritirare il modulo presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e presentare la richiesta insieme a una copia del documento di identità presso l’Ufficio Protocollo del Comune.

Pubblicazione della graduatoria

La graduatoria verrà pubblicata il 6 settembre 2024, e i selezionati dovranno fornire un certificato medico di idoneità entro l’11 settembre 2024, pena l’esclusione.

L’avviso integrale è disponibile sul sito internet https://www.comune.baronissi.sa.it/portale.